Ижевский автозавод приостановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих

ИЖЕВСК, 17 апреля. / ТАСС /. Ижевский автомобильный завод (входит в группу "Автоваз" ) во вторник приостановил производство автомобилей семейства Lada Vesta из-за сбоя в поставке комплектующих, сообщила пресс-служба предприятия.

"Lada Ижевский автомобильный завод

вынужден приостановить производство автомобилей семейства Lada Vesta. Причина остановки — неожиданное невыполнение нижегородским поставщиком ООО «Автокомпонент» контракта на поставку комплектующих, о чем Lada-Ижевск [автозавод] не был предупрежден заранее", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на предприятии отменена рабочая смена и допущено отставание по сборке 285 автомобилей Lada Vesta из-за отсутствия топливных баков.

Lada Ижевский автомобильный завод является одной из крупнейших производственных площадок по выпуску легковых автомобилей в России. Располагает технологией полного цикла (штамповка, литье и окраска пластика, сварка, окраска и сборка). Выпускает автомобили семейства Lada Vesta.