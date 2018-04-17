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Ижевский автозавод приостановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих
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Ижевский автозавод приостановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих 

ТАСС 1 час назад
Фото: d-kvadrat.ru
ИЖЕВСК, 17 апреля. /ТАСС/. Ижевский автомобильный завод (входит в группу "Автоваз") во вторник приостановил производство автомобилей семейства Lada Vesta из-за сбоя в поставке комплектующих, сообщила пресс-служба предприятия.
"Lada Ижевский автомобильный завод
вынужден приостановить производство автомобилей семейства Lada Vesta. Причина остановки — неожиданное невыполнение нижегородским поставщиком ООО «Автокомпонент» контракта на поставку комплектующих, о чем Lada-Ижевск [автозавод] не был предупрежден заранее", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на предприятии отменена рабочая смена и допущено отставание по сборке 285 автомобилей Lada Vesta из-за отсутствия топливных баков.
Lada Ижевский автомобильный завод является одной из крупнейших производственных площадок по выпуску легковых автомобилей в России. Располагает технологией полного цикла (штамповка, литье и окраска пластика, сварка, окраска и сборка). Выпускает автомобили семейства Lada Vesta.
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