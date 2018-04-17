Пьяный саратовец угнал автомобиль и попал в ДТП

Мужчина пытался спрятать автомобиль в лесу.

Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе ГУ МВД , 16 апреля 2018 года 30-летний житель с. Лесная Неёловка Базарно-Карабулакского района обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля.

Потерпевший пояснил, что 38-летний житель Саратова неправомерно завладел его машиной, которая стояла на улице. На угнанной машине злоумышленник совершил ДТП. Владелец автомобиля непредусмотрительно забыл ключи от автомобиля в замке зажигания.

Во время оперативно-розыскных мероприятий угнанную «четырнадцатую» обнаружили около села Царевщина Балтайского района в лесном массиве.

В настоящий момент машина с разбитым переднем бампером находится на специальной стоянке. На угонщика заведено уголовное дело по ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Известно, что задержанный уже имеет две судимости. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.