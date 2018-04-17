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В Пензе рядом с автовокзалом произошло ДТП: госпитализировали пенсионерку
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В Пензе рядом с автовокзалом произошло ДТП: госпитализировали пенсионерку 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе в районе автовокзала зафиксировали дорожную аварию.
По информации пресс-службы областного управления ГИБДД, ДТП случилось накануне утром, 16 апреля в 9.20 напротив дома № 1 по улице Луначарского. Проезжую часть не поделили легковушка «Lada Largus», которой управлял 53-летний автовладелец, и иномарка «Audi-A6», которую вел 31-летний водитель.
«В результате столкновения пострадала 69-летняя пассажирка отечественной машины. Пенсионерку госпитализировали в больницу. По факту происшествия проводится проверка», — сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.
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