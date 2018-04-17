Автомобиль по требованию

Популярная во всем мире модель использования автомобилей пришла в Россию. В прошлой статье мы рассказали о том, как заставить свою машину работать и приносить деньги, сдавая ее в аренду. Теперь «Лента.ру» разбирается в возможностях и особенностях аренды автомобилей у частных лиц.

Бизнес по прокату автомобилей развит и в Европе, и в Америке. На рынке представлены с десяток крупных транснациональных компаний и сотни мелких контор, работающих в пределах своего региона. Наша страна, несмотря на солидный прогресс в этой области, пока сильно отстает. Компаний, предлагающих машины в аренду, не так и много, их парк ограничен, а тарифы достаточно высоки. При этом в России около 50 миллионов частных автомобилей — не самый большой в мире, но все же солидный парк. В этих условиях появление аренды peer-to-peer (от частного лица частному) выглядит логичным шагом.

Крупнейшим игроком на этом рынке является компания Rent A Ride, ставшая в нашей стране пионером бизнеса по аренде автомобилей у частных лиц. В базе данных онлайн-агрегатора более трех тысяч автомобилей в 29 городах России и на Кипре. Причем речь идет о машинах всех классов и ценовых сегментов — от «Жигулей» до электромобилей Tesla . Доступны как легковые, так и легкие коммерческие автомобили вроде различных «каблучков», фургонов и бортовых грузовиков небольшой грузоподъемности. Существует и несколько вариантов аренды: посуточная, долгосрочная, почасовая и аренда автомобиля с водителем. В зависимости от цены у машины может быть не только ОСАГО, но и КАСКО, а в стоимость может быть включен разный суточный пробег.

Цены — на любой кошелек. Например, самое дешевое предложение в Москве — всего 700 рублей в сутки. Но есть и автомобили премиум-сегмента за 12, 15 и даже 30 тысяч рублей. Естественно, чем дольше аренда, тем меньше цена одних суток. Играет свою роль и расположение автомобиля: те, что находятся в непосредственной близости от станций метро и остановок общественного транспорта, стоят дороже.

Конечно, прямая аренда у частных лиц еще дешевле, но главное преимущество сервиса Rent A Ride — полная прозрачность и безопасность сделки для обеих участвующих в ней сторон. С одной стороны, собственная служба безопасности компании проверяет арендаторов, с другой —гарантирует получение ими автомобиля. В практике компании были случаи, когда автомобиль ломался во время аренды, и клиенту предоставляли подменный. Поэтому после первого успешного опыта пользования услугами Rent A Ride клиенты приходят именно в компанию, а не напрямую к собственнику автомобиля.

Еще одна выгода сервиса — посуточное КАСКО, позволяющее, с одной стороны, снизить риски для владельца и арендатора, а с другой — сохранить стоимость аренды на приемлемом уровне. Арендовать машину в Rent A Ride очень просто: нужно выбрать автомобиль (с помощью системы фильтров) и отправить заявку. Далее следует обсуждения условий сделки с работником компании в чате или по телефону и, если вас все устраивает, заключение сделки. После этого можно ехать за машиной.

Для постоянных клиентов Rent A Ride существуют скидки и бонусы, по аналогии с бонусными программами авиакомпаний. Так, на каждую шестую поездку предоставляется скидка в 50 процентов. Если же вы арендуете автомобиль на сумму 12 тысяч 500 рублей или больше, то и вовсе получите бесплатную суточную аренду машины класса эконом и эконом плюс. Естественно, есть и бонусные карты для постоянных клиентов. За каждую поездку вы получаете бонусные баллы — Ренты.

Накопленные Ренты, помимо прочих привилегий в обслуживании, можно потратить на Райды — бесплатные поездки. Так, суточный Райд на Skoda Rapid 2017 года обойдется в 250 Рентов, а за Mercedes-Benz S-Class 2016 года попросят 3 тысячи 500 Рентов в сутки. Проще всего набирать Ренты, арендуя машины на долгий срок. Например, если арендовать Toyota Camry на день — вы получите пять Рентов, а если на 10 дней — то 65. Словом, чем чаще вы берете автомобиль в аренду, тем больше выгод получаете.

Факт налицо: в нашей стране появился еще один вид мобильности, удобный и выгодный как тем, кому временно нужна машина, так и тем, у кого она простаивает. Арендатор получает возможность выбора из всего разнообразия автомобильного парка — по потребностям или кошельку, а владельцы авто — возможность снизить свои расходы на содержание машины и даже заработать.

Конечно, одно из главных условий для успешного взаимодействия — порядочность и пунктуальность, которые не купишь ни за какие деньги. Впрочем, в Rent A Ride решили и эти вопросы: служба безопасности гарантирует арендаторам, что они сядут за руль «чистой» машины, а их владельцам — проверенных водителей. Впрочем, свою лепту в улучшение сервиса может внести каждый: система рейтингов машин, автовладельцев и арендаторов призвана повысить уровень доверия между сторонами сделки.