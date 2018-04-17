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Уралец засудил управляющую компанию за упавшее на его машину дерево
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Уралец засудил управляющую компанию за упавшее на его машину дерево 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Житель Перми отсудил управляющей компании почти 250 тысяч рублей за рухнувшее на его автомобиль дерево. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
Инцидент произошел во дворе дома по улице Закамская, который обслуживает ООО «Управляющая компания „Водолей“. Организация, как посчитали в суде, в числе прочего обязана следить за содержанием придомовой территории. Однако надлежащим образом эта обязанность не выполнялась, в результате дерево рухнуло на припаркованный мужчиной Chevrolet Cruze.
Ущерб составил порядка 233 тысяч рублей. Первоначально взыскать деньги с должника постановил Кировского райсуда Перми. Позже его решение поддержал краевой суд: управляющей компании придется выплатить 248 тысяч рублей (ущерб и моральный вред).
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