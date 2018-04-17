В Академическом Mitsubishi Pajero сбил восьмилетнего велосипедиста

В Академическом автомобиль сбил ребенка на велосипеде возле дома № 17 на Павла Шаманова. Mitsubishi Pajero ехал по дублеру Шаманова со стороны де Геннина в сторону Мехренцева. 51-летний водитель (стаж вождения девять лет), поворачивая направо, не предоставил преимущество в движении восьмилетнему мальчику, который ехал на велосипеде по велосипедной дорожке.

«Со слов водителя, сначала он не заметил ребенка-велосипедиста, а когда заметил, применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось, — уточняют в городской Госавтоинспекции . — В результате ДТП мальчик был доставлен в ДГКБ № 9. Предварительно диагностированы ушиб ребра слева, сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма».

Известно, что ребенок был без защитной экипировки — шлема, налокотников, наколенников и перчаток. ГИБДД Екатеринбурга напоминает водителям транспортных средств об обязанности при повороте направо или налево предоставлять преимущество в движении другим участникам дорожного движения, а велосипедистам рекомендует использовать средства индивидуальной защиты.

В 2017 году, по данным экс-главы ГИБДД области Юрия Демина, произошло 62 ДТП с велосипедистами — 6 человек погибли.