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«Хотели испытать машину»: на дороге в Башкирии разбились зять с тестем
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«Хотели испытать машину»: на дороге в Башкирии разбились зять с тестем 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В Учалинском районе республики произошло смертельное ДТП. На 79 километре трассы Белорецк — Учалы — Миасс легковушка протаранила дерево. По информации ГИБДД, водитель автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет. На место прибыли сотрудники спецслужб: ГИБДД, скорая помощь и МЧС. Но спасти пострадавших не удалось: мужчина и его пассажир скончались от травм. Позже выяснилось, что они приходились друг другу родственниками.
«Зять и тесть решили испытать автомобиль»
В тот вечер 41-летний Тагир (здесь и далее имена изменены — прим. ред.) и его 46-летний тесть вместе коротали вечер. После того, как мужчины изрядно выпили, им пришла в голову лихая идея — покататься по пустой ночной трассе. Тагир сел за руль автомобиля Daewoo Nexia, на пассажирском сиденьи расположился родственник, и мужчины погнали по темной дороге.
— Решили испытать машину, похоже. Они разогнались на легковушке до 180 километров в час, не мудрено, что не справились с управлением, — рассказали местные жители.
На огромной скорости машина врезалась в столб. Шансов у мужчин не было. Тела погибших из разбитого автомобиля доставали шестеро спасателей.
Родные разместили в соцсети слезный пост
«Скорбим вместе с родными»
Гибель мужчин стала огромным ударом для семьи. По их словам, Тагир был уверенным и законопослушным водителем. Что заставило в тот вечер мужчин рискнуть жизнью — пока загадка.
— Тагир очень хороший человек: добрый, порядочный. Мы рядом живем, — рассказал сосед погибшего водителя Ильнур. — Похоже, судьба такая. У него остались маленькие дети от второго брака. И еще двое ребятишек постарше от первой жены. Тяжело им теперь придется.
В соцсети друзья разместили пост, в котором приносили соболезнования родным погибших.
— Пусть земля будет пухом ребятам. Скорбим вместе с теми, кто знал их, — написали близкие.
Сейчас семья готовится к похоронам мужчин. Все подробности и причины аварии родственникам полицейские сообщат после окончания расследования. Сейчас оперативники устанавливают обстоятельства происшествия.
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