В Омске к осени установят два новых светофора

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Омская мэрия заключала контракты на установку двух светофоров по улице 70 лет Октября в районе строения № 16, а также на пересечении проспекта Маркса и улицы Потанина. Необходимые работы выполнят до 15 сентября 2018 года.

Кроме того, специалисты установят 41 новый дорожный знак, нанесут разметку и поставят ограждения. На проспекте Маркса также построят островок безопасности.

«Строительство островка безопасности будет выполнено перед началом работ по замене дорожного полотна на проспекте, а затем будет сооружен новый светофорный объект», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее в округах Омска изменили режим работы нескольких светофоров.