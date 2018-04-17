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В Омске к осени установят два новых светофора
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В Омске к осени установят два новых светофора 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Омская мэрия заключала контракты на установку двух светофоров по улице 70 лет Октября в районе строения № 16, а также на пересечении проспекта Маркса и улицы Потанина. Необходимые работы выполнят до 15 сентября 2018 года.
Кроме того, специалисты установят 41 новый дорожный знак, нанесут разметку и поставят ограждения. На проспекте Маркса также построят островок безопасности.
«Строительство островка безопасности будет выполнено перед началом работ по замене дорожного полотна на проспекте, а затем будет сооружен новый светофорный объект», — уточнили в пресс-службе мэрии.
Напомним, ранее в округах Омска изменили режим работы нескольких светофоров.
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