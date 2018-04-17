Пьяный водитель «Шкоды» врезался в дерево в Навашинском районе 

Пьяный водитель иномарки врезался в дерево в Навашинском районе, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в половине пятого вечера 16 апреля на 157 километре автодороги Владимир — Муром — Арзамас. Мужчина 1963 г.р. (водительский стаж 18 лет), управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «Шкода», совершил съезд с дороги и врезался в дерево.
В результате ДТП пострадал сам водитель. Он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель сбил девятилетнюю велосипедистку в Богородском районе Нижегородской области.