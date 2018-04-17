Ещё
Полноценное движение по путепроводу на Красноглинском шоссе запустят к июню
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полноценное движение по путепроводу на Красноглинском шоссе запустят к июню 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Завершить все ремонтные работы на путепроводе, расположенном на Красноглинском шоссе, планируют до конца лета. Но ограничение движения снимут раньше. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.
— Мы дали поручение подрядчику открыть движение по путепроводу до чемпионата мира по футболу, — рассказали в министерстве.
Ремонт Красноглинского шоссе стартовал в прошлом году. Подрядчик, нанятый Минтрансом, обновил проезжую часть на участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе и путепровод. Общая стоимость работ уже превысила 660 миллионов рублей.
На шоссе обустроят тротуары с тактильными плитами для передвижения инвалидов, установят пешеходные ограждения, антишумовые экраны и разделительную полосу. При этом местные жители предлагают построить надземный переход.
Сейчас движение на путепроводе ограничено. Машины пускают только по одной полосе. Это становится причиной возникновения пробок.
63.ru: последние новости
На реке Самаре у Кировского моста рыбак провалился под лёд В Тольятти на улице Мурысева обнаружили труп мужчины В Сызрани водитель BMW сбил коляску с ребёнком около торгового центра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка26
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Грузовик вспыхнул на МКАД1
Россияне отказываются от ОСАГО232
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение