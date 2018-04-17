Полноценное движение по путепроводу на Красноглинском шоссе запустят к июню

Завершить все ремонтные работы на путепроводе, расположенном на Красноглинском шоссе, планируют до конца лета. Но ограничение движения снимут раньше. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

— Мы дали поручение подрядчику открыть движение по путепроводу до чемпионата мира по футболу, — рассказали в министерстве.

Ремонт Красноглинского шоссе стартовал в прошлом году. Подрядчик, нанятый Минтрансом , обновил проезжую часть на участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе и путепровод. Общая стоимость работ уже превысила 660 миллионов рублей.

На шоссе обустроят тротуары с тактильными плитами для передвижения инвалидов, установят пешеходные ограждения, антишумовые экраны и разделительную полосу. При этом местные жители предлагают построить надземный переход.

Сейчас движение на путепроводе ограничено. Машины пускают только по одной полосе. Это становится причиной возникновения пробок.