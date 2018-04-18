В четырех школах Петербурга прокуратура обнаружила наказание учеников из-за формы одежды

В Кировском районе Санкт-Петербурга в ходе проверки положений «О школьной форме», «Об одежде обучающихся» прокуратура выявила в четырех гимназиях их несоответствие требованиям закона.

Например, там были предусмотрены различные меры взысканий, вплоть до недопуска школьников к учебным занятиям, из-за неподобающей формы одежды, что противоречит закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

На эти внутришкольные нормативы прокуратурой были принесены протесты, в документы внесены необходимые изменения.