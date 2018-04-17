Ещё
На Хорошевском шоссе бесплатно проведут диагностику легковых автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Хорошевском шоссе бесплатно проведут диагностику легковых автомобилей 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Жители столицы бесплатно проверят состояние своей машины. Федеральная служба помощи на дорогах проведет день здорового автомобиля в крытом паркинге (2-й уровень) торгово-развлекательного центра «Хорошо!» в субботу, 21 апреля. Также специалисты ответят на вопросы водителей, касающиеся технического состояния их автомобиля, и дадут рекомендации по его дальнейшей эксплуатации.
Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте организатора ruamc.ru/dza2018. Отметим, что диагностика будет проводиться в режиме живой очереди. Время, указанное, при регистрации является только ориентиром.
В рамках профилактического мероприятия механики с многолетним опытом профессионального ремонта автомобилей разных марок проведут следующий комплекс работ: проверку технических жидкостей, в том числе уровня и качества моторного масла, уровня антифриза, уровня тормозной жидкости; диагностику аккумулятора и ошибок двигателя; проверку давления в шинах, состояния шин и степени изношенности протектора.
— Подводя итоги аналогичных акций прошлых лет, оказалось, что лишь каждый седьмой автовладелец регулярно проходит полноценный техосмотр. Большинство автомобилей по факту наших технических проверок оказались «недообследованы», а значит, представляют опасность как для самого водителя и его пассажиров, так и для других участников дорожного движения, — рассказывает заместитель генерального директора «Русского АвтоМотоКлуба» (РАМК) Андрей Барсуков.
Часы приема с 10.00 до 19.00. ТРЦ «Хорошо!» расположен на Хорошевском шоссе, 27. (то)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
В пасхальную ночь в Хорошевском продлили работу автобусов и троллейбусов На 4-й Магистральной столкнулись две иномарки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка28
Казахстан закрыл границу с Россией81
Россияне отказываются от ОСАГО232
Грузовик вспыхнул на МКАД1
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение