На Хорошевском шоссе бесплатно проведут диагностику легковых автомобилей

Жители столицы бесплатно проверят состояние своей машины. Федеральная служба помощи на дорогах проведет день здорового автомобиля в крытом паркинге (2-й уровень) торгово-развлекательного центра «Хорошо!» в субботу, 21 апреля. Также специалисты ответят на вопросы водителей, касающиеся технического состояния их автомобиля, и дадут рекомендации по его дальнейшей эксплуатации.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте организатора ruamc.ru/dza2018. Отметим, что диагностика будет проводиться в режиме живой очереди. Время, указанное, при регистрации является только ориентиром.

В рамках профилактического мероприятия механики с многолетним опытом профессионального ремонта автомобилей разных марок проведут следующий комплекс работ: проверку технических жидкостей, в том числе уровня и качества моторного масла, уровня антифриза, уровня тормозной жидкости; диагностику аккумулятора и ошибок двигателя; проверку давления в шинах, состояния шин и степени изношенности протектора.

— Подводя итоги аналогичных акций прошлых лет, оказалось, что лишь каждый седьмой автовладелец регулярно проходит полноценный техосмотр. Большинство автомобилей по факту наших технических проверок оказались «недообследованы», а значит, представляют опасность как для самого водителя и его пассажиров, так и для других участников дорожного движения, — рассказывает заместитель генерального директора «Русского АвтоМотоКлуба» (РАМК) Андрей Барсуков.

Часы приема с 10.00 до 19.00. ТРЦ «Хорошо!» расположен на Хорошевском шоссе, 27. (то)