17 апреля 14.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет круглый стол «Подорожает ли такси из-за страхования жизни пассажиров?»
На рассмотрении Госдумы находится законопроект ЛДПР, который предусматривает ответственность агрегаторов за причинение вреда здоровью и имуществу пассажиров, пользующихся услугами такси. Сейчас действие Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика» не распространяется только на этот вид транспорта. По информации ГУОБДД МВД России, с начала года только в Москве было зарегистрировано 269 ДТП, произошедших по вине водителей легковых такси.
— На какую сумму застрахуют пассажиров такси?
— Как страхование жизни пассажиров отразится на стоимости поездки?
-Почему ответственным будет агрегатор такси, а не водитель?
-Что будет с рынком нелегальных такси?
К участию приглашены:
— первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и Регламенту Олег Анатольевич Нилов
— заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Сергеевич Зотов
— заведующий кафедрой «Страховое дело» Финансового университета при Правительстве РФ Александр Андреевич Цыганов
— председатель НО Ассоциация диспетчерских служб такси Оксана Николаевна Серебрякова
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