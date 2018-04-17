Ещё
Подорожает ли такси из-за страхования жизни пассажиров?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Подорожает ли такси из-за страхования жизни пассажиров? 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
17 апреля 14.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет круглый стол «Подорожает ли такси из-за страхования жизни пассажиров?»
На рассмотрении Госдумы находится законопроект ЛДПР, который предусматривает ответственность агрегаторов за причинение вреда здоровью и имуществу пассажиров, пользующихся услугами такси. Сейчас действие Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика» не распространяется только на этот вид транспорта. По информации ГУОБДД МВД России, с начала года только в Москве было зарегистрировано 269 ДТП, произошедших по вине водителей легковых такси.
— На какую сумму застрахуют пассажиров такси?
— Как страхование жизни пассажиров отразится на стоимости поездки?
-Почему ответственным будет агрегатор такси, а не водитель?
-Что будет с рынком нелегальных такси?
К участию приглашены:
— первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и Регламенту Олег Анатольевич Нилов
— заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Сергеевич Зотов
— заведующий кафедрой «Страховое дело» Финансового университета при Правительстве РФ Александр Андреевич Цыганов
— председатель НО Ассоциация диспетчерских служб такси Оксана Николаевна Серебрякова
Аккредитация по тел. : 8 (495) 637-69-79, 8 (917) 540 19 24  e-mail: n.stukova@pnp.ru
Парламентская газета: последние новости
Воробьев распорядился оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом в Подмосковье В Вологодской области объявили траур по погибшим в ДТП на трассе А114 В Кемерове лжеэлектрику-вору за серию краж дали более 5 лет особого режима
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка28
Казахстан закрыл границу с Россией81
Россияне отказываются от ОСАГО232
Грузовик вспыхнул на МКАД1
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
00:33
«Мажоры» похвастались ездой в подземном переходе
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Коммунальщики тусовались на красном Ferrari в центре Москвы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение