Подорожает ли такси из-за страхования жизни пассажиров?

17 апреля 14.00 в пресс-центре « Парламентской газеты » пройдет круглый стол «Подорожает ли такси из-за страхования жизни пассажиров?»

На рассмотрении Госдумы находится законопроект ЛДПР , который предусматривает ответственность агрегаторов за причинение вреда здоровью и имуществу пассажиров, пользующихся услугами такси. Сейчас действие Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика» не распространяется только на этот вид транспорта. По информации ГУОБДД МВД России, с начала года только в Москве было зарегистрировано 269 ДТП, произошедших по вине водителей легковых такси.

— На какую сумму застрахуют пассажиров такси?

— Как страхование жизни пассажиров отразится на стоимости поездки?

-Почему ответственным будет агрегатор такси, а не водитель?

-Что будет с рынком нелегальных такси?

К участию приглашены:

— первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и Регламенту Олег Анатольевич Нилов

— председатель НО Ассоциация диспетчерских служб такси Оксана Николаевна Серебрякова

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