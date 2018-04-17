В Чебаркульском районе водитель «Мерседеса» погиб на месте ДТП

В Чебаркульском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом.

В полдень на 23 км автодороги Чебаркуль — Верхние Караси водитель автомобиля « Mercedes-Benz S500» — местный житель, 1977 года рождения, по предварительным данным не справился с управлением, съехал с дорожного полотна и допустил опрокидывание транспортного средства.

«От полученных в результате ДТП травм мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудниками ГИБДД устанавливаются все детали и обстоятельства произошедшего», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Всего на территории Челябинской области за март 2018 года произошло 147 дорожно-транспортных происшествий в которых 9 человек погибло, 180 получили травмы различной степени тяжести.