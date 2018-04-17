ГИБДД остановила под Выборгом водителя с ружьём и патронами

В Выборгском районе Ленобласти сотрудники ГИБДД остановили водителя, у которого в машине при себе оказалось ружьё и патроны. Мужчина при этом невнятно пояснил, что ружьё ему понадобилось для ловли рыбы.

Как пишет 47news , около 12:00 16 апреля в поселке Поляны Выборгского района сотрудники ГИБДД остановили «Жигули» под управлением 35-летнего жителя деревни Семиозёрье.

На заднем сидении у мужчины обнаружилось ружьё и патроны к нему, при этом документов на оружие у водителя не нашлось. Мужчина явно путался в показаниях и сначала объяснил, что купил ружьё с рук, а затем вспомнил, что случайно нашёл его в лесу неподалеку от места жительства. При этом по словам водителя авто, ружьё ему нужно было для рыбалки.

Сотрудники ГИБДД, усомнившись в правдоподобности рассказанных историй, отправили ружьё на экспертизу, а сбивчивого водителя отпустили под обязательство явиться в полицию по требованию.