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ГИБДД остановила под Выборгом водителя с ружьём и патронами
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ГИБДД остановила под Выборгом водителя с ружьём и патронами 

Ivyborg.ru 56 минут назад
В Выборгском районе Ленобласти сотрудники ГИБДД остановили водителя, у которого в машине при себе оказалось ружьё и патроны. Мужчина при этом невнятно пояснил, что ружьё ему понадобилось для ловли рыбы.
Как пишет 47news, около 12:00 16 апреля в поселке Поляны Выборгского района сотрудники ГИБДД остановили «Жигули» под управлением 35-летнего жителя деревни Семиозёрье.
На заднем сидении у мужчины обнаружилось ружьё и патроны к нему, при этом документов на оружие у водителя не нашлось. Мужчина явно путался в показаниях и сначала объяснил, что купил ружьё с рук, а затем вспомнил, что случайно нашёл его в лесу неподалеку от места жительства. При этом по словам водителя авто, ружьё ему нужно было для рыбалки.
Сотрудники ГИБДД, усомнившись в правдоподобности рассказанных историй, отправили ружьё на экспертизу, а сбивчивого водителя отпустили под обязательство явиться в полицию по требованию.
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