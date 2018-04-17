Перекрытые на Радоницу улицы Ставрополя откроют в 18:00

Улицы Ставрополя, перекрытые 17 апреля, откроют для автомобилистов к 18:00, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации города.

Въезд в Ставрополь со стороны Ростова и ряд улиц закрыли, чтобы не препятствовать горожанам, которые хотят посетить кладбища в День поминовения (Радоницу). Движение автомобилей и грузовиков временно запрещено на следующих участках:

по проспекту Кулакова на участке от переулка Буйнакского до автодороги Северный обход города Ставрополя, по улице Октябрьской на участке от переулка Макарова до проспекта Кулакова, по улице Коломийцева на участке от проспекта Кулакова до улицы Коломийцева, 38.

Объехать перекрытые улицы можно по Северному обходу, проезду Чапаевскому, переулку Буйнакского, переулку Макарова.

Ограничения снимут 17 апреля в 18:00.