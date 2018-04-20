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Ярославцы встали в пробку на Московском проспекте
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Ярославцы встали в пробку на Московском проспекте 

АиФ 26 минут назад
Фото: АиФ
Казалось бы, с наступлением весны жители забыли про заторы на транспортных артериях. Сейчас автолюбители снова встали — на Московском проспекте по направлению в центр города в районе «Арены-2000», а также в сторону Нефтестроя.
На отвороте возле Московского вокзала скорость движения не превышает и трех километров в час. Аналогичная ситуация на улице Малая Пролетарская. Жители Фрунзенского района не могут добраться домой. Движение затруднено и в центре города — в районе Красной площади.
На данный момент сервис Яндекс оценивает ситуацию на дорогах в семь баллов. Об авариях не сообщается.
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