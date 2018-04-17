Пассажирский автобус загорелся в Нижнем Тагиле 

Сегодня, 17 апреля, около 10 часов утра загорелся пассажирский автобус по дороге на кладбище «Центральное» на улице Фрунзе. Об этом пишет портал Tagilcity.ru.
Проехав бывший кинотеатр «Урал», салон автобуса начал гореть. В результате инцидента никто не пострадал — пассажиры оперативно покинули автобус.
По словам очевидцев, транспортное средство могло иметь технические неисправности. В настоящее время проводятся проверки на выяснения причин возникновения возгорания.
Видео можно посмотреть здесь.
Фото: Tagilcity.ru.