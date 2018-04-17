Ещё
Почти 90 человек погибло в ДТП в I квартале на дорогах Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почти 90 человек погибло в ДТП в I квартале на дорогах Москвы 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИАМО
Уровень смертности в ДТП на дорогах Москвы снизился в первом квартале 2018 года по сравнению с первым кварталом 2017 года на 18,5%, до 88 человек, сообщил Центр организации дорожного движения правительства Москвы.
Снижение количества погибших в ДТП было достигнуто благодаря применению комплекса мер, среди которых установка камер, изменение схемы движения и появление на пешеходных переходах дополнительной подсветки.
Также такие мероприятия, как реорганизация парковочного пространства, пересмотр схемы движения на перегруженных участках в комплексе дают положительный эффект, выраженный в увеличении пропускной способности и скорости, а главное — снижении уровня аварийности, уточнили в ЦОДД.
«Госавтоинспекцией города Москвы зафиксировано уменьшение числа погибших в ДТП на 18,5% за первый квартал текущего года. Такое снижение — результат эффективной системы взаимодействия разных ведомств в рамках обеспечения безопасности дорожного движения», — заявил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко, его слова приводит ЦОДД.
Rambler News Service: последние новости
Парк каршеринговых автомобилей в России может вырасти почти в 6 раз к 2025 году Глава Вологодской области объявил 14 апреля днем траура после гибели людей в ДТП В результате ДТП со школьным автобусов в Подмосковье госпитализированы 6 детей
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка32
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Грузовик вспыхнул на МКАД2
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение