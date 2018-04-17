Почти 90 человек погибло в ДТП в I квартале на дорогах Москвы

Уровень смертности в ДТП на дорогах Москвы снизился в первом квартале 2018 года по сравнению с первым кварталом 2017 года на 18,5%, до 88 человек, сообщил Центр организации дорожного движения правительства Москвы

Снижение количества погибших в ДТП было достигнуто благодаря применению комплекса мер, среди которых установка камер, изменение схемы движения и появление на пешеходных переходах дополнительной подсветки.

Также такие мероприятия, как реорганизация парковочного пространства, пересмотр схемы движения на перегруженных участках в комплексе дают положительный эффект, выраженный в увеличении пропускной способности и скорости, а главное — снижении уровня аварийности, уточнили в ЦОДД.