Почти 90 человек погибло в ДТП в I квартале на дорогах Москвы 

Уровень смертности в ДТП на дорогах Москвы снизился в первом квартале 2018 года по сравнению с первым кварталом 2017 года на 18,5%, до 88 человек, сообщил Центр организации дорожного движения правительства Москвы.
Снижение количества погибших в ДТП было достигнуто благодаря применению комплекса мер, среди которых установка камер, изменение схемы движения и появление на пешеходных переходах дополнительной подсветки.
Также такие мероприятия, как реорганизация парковочного пространства, пересмотр схемы движения на перегруженных участках в комплексе дают положительный эффект, выраженный в увеличении пропускной способности и скорости, а главное — снижении уровня аварийности, уточнили в ЦОДД.
«Госавтоинспекцией города Москвы зафиксировано уменьшение числа погибших в ДТП на 18,5% за первый квартал текущего года. Такое снижение — результат эффективной системы взаимодействия разных ведомств в рамках обеспечения безопасности дорожного движения», — заявил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Виктор Коваленко, его слова приводит ЦОДД.