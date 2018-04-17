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Смертность на московских дорогах снизилась на 18,5% за первые три месяца 2018 года
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Смертность на московских дорогах снизилась на 18,5% за первые три месяца 2018 года 

ТАСС 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Смертность в результате ДТП на дорогах Москвы снизилась на 18,5% за первый квартал 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"В результате совместной работы ЦОДД и Управления ГИБДД города Москвы смертность на столичных дорогах снизилась на 18,5%. В столице за три месяца 2017 года погибло 108 человек, а в этом году за тот же период на 20 человек меньше", — говорится в сообщении.
Отмечается, что снизить число погибших в ДТП удалось благодаря установке камер, изменению схемы движения, а также появлению на пешеходных переходах дополнительной подсветки. Снижению уровня возникновения аварий также способствовала реорганизация парковок.
"Для нас это важная цифра, так как это реальные спасенные жизни, и мы и дальше будем работать в направлении повышения безопасности на дорогах", — приводится в сообщении комментарий главы ЦОДД Вадима Юрьева.
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