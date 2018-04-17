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Дорогу на Северном обходе в Рязани перекроют на две ночи
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Дорогу на Северном обходе в Рязани перекроют на две ночи 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
Сотрудники «Рязаньавтодор» на две ночи перекроют движение на Северном обходе, сообщается на сайте предприятия.
Причина перекрытия — техобслуживание разводного вертикально-подъемного моста через реку Трубеж.
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