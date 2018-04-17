Дорогу на Северном обходе в Рязани перекроют на две ночи

Сотрудники «Рязаньавтодор» на две ночи перекроют движение на Северном обходе, сообщается на сайте предприятия. Причина перекрытия — техобслуживание разводного вертикально-подъемного моста через реку Трубеж.