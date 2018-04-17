В Радоницу все службы в Оренбурге работают в режиме повышенной готовности

Начальник управления пассажирского транспорта администрации Дмитрий Анисимов отметил, что в этом году привлекли дополнительный транспорт. Всего работает около 200 единиц на трех маршрутах.

«Сухая и теплая погода позволила оборудовать стоянки для личного транспорта и пустить машины по дорогам-дублерам, чтобы разгрузить улицу Тихую для пассажирских автобусов», — рассказал Дмитрий Анисимов.

Ожидается, что кладбищенские комплексы посетят более 100 тысяч человек и это только на общественном транспорте. Автобусы будут работать до 20.00. Дежурные машины продлят свою работу до 22.00.