В Радоницу все службы в Оренбурге работают в режиме повышенной готовности 

Начальник управления пассажирского транспорта администрации Дмитрий Анисимов отметил, что в этом году привлекли дополнительный транспорт. Всего работает около 200 единиц на трех маршрутах.
«Сухая и теплая погода позволила оборудовать стоянки для личного транспорта и пустить машины по дорогам-дублерам, чтобы разгрузить улицу Тихую для пассажирских автобусов», — рассказал Дмитрий Анисимов.
Ожидается, что кладбищенские комплексы посетят более 100 тысяч человек и это только на общественном транспорте. Автобусы будут работать до 20.00. Дежурные машины продлят свою работу до 22.00.
При это глава Оренбурга Евгений Арапов заметил, что праздник Радоницы проходит в городе в стабильном режиме. Сейчас все службы находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы обеспечить горожанам максимальный комфорт.