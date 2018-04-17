Уфимские коммунальщики ремонтируют обвалившуюся в центре города дорогу

Сотрудники «Уфаводоканала» принялись устранять последствия обвала грунта на улице Ленина. Коммунальщики огородили полутораметровую дыру в асфальте и ремонтируют дороги.

— По предварительным данным, причиной осадки грунта стала промоина из-за утечки в инженерных сетях, которая случилась после таяния снега. На место отправили бригаду рабочих, — рассказали в городской администрации.

Глубокая яма появилась на дороге днем 17 апреля в районе остановки «Улица Пермская». Очевидцы вызвали на помощь спасателей.

Сотрудники «Уфаводоканала» приносят извинения за доставленные неудобства и благодарят горожан за бдительность.