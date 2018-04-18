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В Уфе залатали обвалившуюся дорогу на улице Ленина
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В Уфе залатали обвалившуюся дорогу на улице Ленина 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Вечером 17 апреля сотрудники «Уфаводоканала» ликвидировали последствия обвала грунта. Полутораметровую яму в асфальте засыпали щебнем.
— Опасный участок дороги на улице Ленина огородили. На место прибыла спецбригада рабочих. Причиной обрушения стали неполадки в инженерных сетях после таяния снега. Сейчас проблема устранена, яму засыпали щебнем и гравием, скоро участок покроют свежим асфальтом, — рассказали в администрации города.
ЧП напротив дома номер 99 произошло днем 17 апреля. Около остановки «Пермская» внезапно обвалился участок дороги. Очевидцы вызвали на место происшествия спасателей.
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