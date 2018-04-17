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На Украине проверят пассажирский транспорт после ДТП в Кривом Роге
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На Украине проверят пассажирский транспорт после ДТП в Кривом Роге 

RT на русском 1 час назад
Глава Нацполиции Украины Сергей Князев поручил проверить техническое состояние пассажирского транспорта и усилить контроль за соблюдением ПДД перевозчиками. Об этом сообщает пресс-служба украинского МВД.
Он отметил, что поручение вызвано ростом аварийности на дорогах в течение последних нескольких дней с участием маршрутного транспорта.
«Вчера в ДТП в Луганской области и Одессе телесные повреждения получили по 10 пассажиров. Сегодня утром имеем ужасную трагедию в Кривом Роге … Мы должны сделать всё, чтобы предупредить такие страшные случаи», — заявил он.
Глава Нацполиции поручил немедленно разработать план комплексных действий по усилению профилактических мероприятий.
Ранее стало известно, что при столкновении трёх транспортных средств в Кривом Роге по меньшей мере восемь человек погибли и 17 пострадали.
Власти города объявили 18 апреля днём траура.
RT на русском: последние новости
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