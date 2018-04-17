Змея заперла австралийку в машине

Змея на лобовом стекле автомобиля напугала жительницу Австралии. Об этом сообщает UPI.

Женщина заметила небольшое зеленое пресмыкающееся, когда проезжала город Хермит-Парк в штате Квинсленд. Она в панике съехала на обочину, остановилась и стала снимать змею на мобильный телефон. «Тут она повернулась, посмотрела мне прямо в глаза и высунула язык, — рассказывает автор видео. — Я запаниковала еще сильнее, потому что опаздывала и не знала, как буду выбираться из автомобиля».

Она решила включить аварийную сигнализацию и медленно поехала по шоссе со змеей на капоте, названивая знакомым с работы. В итоге один из сослуживцев приехал к ней, чтобы помочь. «Он вылез из своей машины, долго смеялся, сфотографировал, как я не могу выйти, а потом взял змею в руки, отнес ее через дорогу и посадил на дерево возле поля для гольфа», — утверждает женщина.

В 2017 году сообщалось, что в американском штате Техас водителя напугала змея, забравшаяся на капот автомобиля во время движения. Водитель решил резко остановить машину, чтобы она соскользнула.