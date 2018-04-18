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Аккуратных водителей наградили в МФЦ Владивостока
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Аккуратных водителей наградили в МФЦ Владивостока 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
С 17 апреля в отделениях МФЦ Владивостока №1 и №3, расположенных по улице Давыдова, 9 и проспекту 100-летия Владивостока, 44, проходит акция «Движение без опасности».
На магнитной доске промоутер моделировал ситуацию опасного обгона во время дорожного движения. При этом задачей участников акции было выявить и обозначить все опасные факторы обгона в каждой ситуации. Самые грамотные и аккуратные водители получили призы — обложки на документы, брелоки, ароматизаторы салона, светоотражающие водительские жилеты.
Акция будут продолжена в этих же отделениях МФЦ Владивостока с 9:00 до 14:00 ежедневно, до 20 апреля включительно. К участию в ней приглашаются все желающие.
Эта социальная кампания проходит во Владивостоке впервые. Ее цель — снижение количества дорожно-транспортных происшествий и пострадавших участников дорожного движения. Акция реализуется Российским союзом автостраховщиков, Министерством образования и науки РФ, Госавтоинспекцией МВД России при информационной поддержке экспертного центра «Движение без опасности» и является одним из этапов комплекса социальных проектов, разработанных в рамках поручений Президента РФ по итогам заседания Государственного совета по вопросам безопасности дорожного движения.
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