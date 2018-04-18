Аккуратных водителей наградили в МФЦ Владивостока

С 17 апреля в отделениях МФЦ Владивостока №1 и №3, расположенных по улице Давыдова, 9 и проспекту 100-летия Владивостока, 44, проходит акция «Движение без опасности».

На магнитной доске промоутер моделировал ситуацию опасного обгона во время дорожного движения. При этом задачей участников акции было выявить и обозначить все опасные факторы обгона в каждой ситуации. Самые грамотные и аккуратные водители получили призы — обложки на документы, брелоки, ароматизаторы салона, светоотражающие водительские жилеты.

Акция будут продолжена в этих же отделениях МФЦ Владивостока с 9:00 до 14:00 ежедневно, до 20 апреля включительно. К участию в ней приглашаются все желающие.