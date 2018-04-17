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Пензенские спасатели вытаскивали людей из перевернувшейся легковушки
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Пензенские спасатели вытаскивали людей из перевернувшейся легковушки 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Нижнеломовском районе Пензенской области днем 17 апреля спасатели регионального ГУ МЧС помогали вытащить пострадавших из-за ДТП в селе Сорокино.
По данным пресс-служба областного ГУ МЧС, в 11:29 по московскому времени на трассе «Кувак–Никольское — Земетчино» произошло ДТП — перевернулся автомобиль «ВАЗ 2114».
«В результате дорожно-транспортного происшествия имеются пострадавшие. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались три спасателя и одна единица техники», — добавили в управлении.
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