Пензенские спасатели вытаскивали людей из перевернувшейся легковушки

В Нижнеломовском районе Пензенской области днем 17 апреля спасатели регионального ГУ МЧС помогали вытащить пострадавших из-за ДТП в селе Сорокино.

По данным пресс-служба областного ГУ МЧС, в 11:29 по московскому времени на трассе «Кувак–Никольское — Земетчино» произошло ДТП — перевернулся автомобиль « ВАЗ 2114 ».

«В результате дорожно-транспортного происшествия имеются пострадавшие. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались три спасателя и одна единица техники», — добавили в управлении.