Всероссийский чемпионат по юношескому автомногоборью в Ставрополе собрал 170 участников

Алексей Сафонов. СТАВРОПОЛЬ, 17 апреля. / ТАСС /. Всероссийский чемпионат по юношескому автомногоборью стартовал в городе Ставрополе. Участие принимают 42 команды со всей России, около 170 водителей, сообщил журналистам во вторник глава краевого управления ГИБДД

"Это мероприятие Ставропольский край принимает впервые. За все годы проведения соревнований по автомногоборью мы установили рекорд — к нам прибыло 42 команды, обычно в среднем бывает около 30, это 170 юношей и девушек, они будут в течение трех дней проходить испытания", — сказал он.

Участниками стали молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет, прошедшие обучение в юношеских автошколах. Будущие водители соревнуются в фигурном вождении автомобиля, соревновательная площадка организована на одной из центральных площадей города. Также они покажут знания правил дорожного движения, навыки смены запасного колеса автомобиля.

"В первую очередь мы стремимся к тому, чтобы молодые люди выходили из образовательных учреждений уже подготовленными, интегрированным в общество автомобилистами. Автомобиль — это ответственность … Когда ребятишки проходят определенные курсы, практического вождения в том числе, они становятся профессионалами уже в свои 18 лет, когда они получают документ категории Б", — пояснил журналистам глава ГИБДД РФ Михаил Черников перед открытием соревнований.