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В центре Пскова прорвало водопроводную трубу
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В центре Пскова прорвало водопроводную трубу 

АиФ Северо-запад 53 минуты назад
Фото: АиФ Северо-запад
В центре города сегодня прорвало водопровод. Как уточнили в пресс-службе муниципалитета, это произошло на пересечении улиц Советская и Гражданская при проведении инженерных изысканий рабочими одной из строительных организаций.
Получив сигнал о происшествии, на место выехали сотрудники аварийной-диспетчерской службы горводоканала, представители администрации Пскова, а также Управления городского хозяйства.
По словам специалистов горводоканала из-за аварии был отключен от водоснабжения один из трехэтажных домов по улице Советская. В настоящее время поступление воды в поврежденную трубу остановлено. Ремонтные работы планируется завершить сегодня до конца дня.
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