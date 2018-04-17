В центре Пскова прорвало водопроводную трубу

В центре города сегодня прорвало водопровод. Как уточнили в пресс-службе муниципалитета, это произошло на пересечении улиц Советская и Гражданская при проведении инженерных изысканий рабочими одной из строительных организаций.

Получив сигнал о происшествии, на место выехали сотрудники аварийной-диспетчерской службы горводоканала, представители администрации Пскова, а также Управления городского хозяйства.

По словам специалистов горводоканала из-за аварии был отключен от водоснабжения один из трехэтажных домов по улице Советская. В настоящее время поступление воды в поврежденную трубу остановлено. Ремонтные работы планируется завершить сегодня до конца дня.