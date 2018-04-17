Под Ливнами грузовик сбил косулю

В воскресенье, 15 апреля, дорожно-транспортное происшествие с животным случилось у Кургана Славы под городом Ливны.

Водитель на грузовике «Скания» ехал по трассе Орел-Тамбов. Внезапно на проезжей части появилась косуля. Машина сбила животное. Косуля упала, некоторое время лежала на асфальте. Потом она встала и убежала. Грузовик получил повреждения. Какова судьба косули, не известно, отмечает издание «Уездный город».

Напомним, аналогичное ДТП было зафиксировано на видеорегистратор на трассе Орел — Брянск в Урицком районе. Косуля попыталась перебежать дорогу и угодила под автофургон. Животное отбросило на несколько метров. Косуля немного полежала на асфальте, а потом, прихрамывая, ушла в лес.

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