Ещё
Под Ливнами грузовик сбил косулю
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Ливнами грузовик сбил косулю 

РИА 57 57 минут назад
Фото: РИА 57
В воскресенье, 15 апреля, дорожно-транспортное происшествие с животным случилось у Кургана Славы под городом Ливны.
Водитель на грузовике «Скания» ехал по трассе Орел-Тамбов. Внезапно на проезжей части появилась косуля. Машина сбила животное. Косуля упала, некоторое время лежала на асфальте. Потом она встала и убежала. Грузовик получил повреждения. Какова судьба косули, не известно, отмечает издание «Уездный город».
Напомним, аналогичное ДТП было зафиксировано на видеорегистратор на трассе Орел — Брянск в Урицком районе. Косуля попыталась перебежать дорогу и угодила под автофургон. Животное отбросило на несколько метров. Косуля немного полежала на асфальте, а потом, прихрамывая, ушла в лес.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Браконьера, утопившего косулю, обязали возместить ущерб
Под Орлом косуля врезалась в автофургон
Сообщение Под Ливнами грузовик сбил косулю появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
За входные 17 орловских автолюбителей катались «навеселе» Упала в маршрутке: в Орле разыскивают свидетелей ДТП На орловских дорогах поймали шесть пьяных водителей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка32
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Грузовик вспыхнул на МКАД2
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение