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Парк каршеринговых автомобилей в России может вырасти почти в 6 раз к 2025 году
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Парк каршеринговых автомобилей в России может вырасти почти в 6 раз к 2025 году 

Rambler News Service 50 минут назад
Парк автомобилей сервисов краткосрочной аренды легковых автомобилей в России может вырасти к 2025 году в 5,7 раза по сравнению с 2017 годом, до 40 тыс. штук. Об этом говорится в презентации сети компаний PricewaterhouseCoopers (PwC).
Эксперты отмечают, что, в том числе в Москве и области, парк каршеринговых автомобилей вырастет в 5,5 раз к 2025 году — с 4 тыс. до 22 тыс. штук. По данным PwC, в настоящее время более 80% парка в Москве приходится на компании «Делимобиль», BelkaCar, YouDrive и «Яндекс. Драйв».
По подсчётам специалистов, рост рынка каршеринговых услуг может повлиять на сокращение столичного парка автомобилей. Как предполагается, за счет вытеснения личных автомобилей к 2025 году их число в Москве сократится на 2% (156 тыс. штук) и составит 7,094 млн авто.
«Также сокращению парка способствует развитие услуги райдшеринга (возможности разделить счет за поездку между несколькими пассажирами)», — говорится в презентации.
В Москве предлагают услуги каршеринга 15 компаний. Среди них — Anytime, YouDrive, «Карусель», Car5, EasyRide, Carenda, Carlion, LifCar.
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