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Принудительное снижение скорости позволяет уменьшить аварийность на ФАД «Кавказ»
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Принудительное снижение скорости позволяет уменьшить аварийность на ФАД «Кавказ» 

ТАСС 49 минут назад
СТАВРОПОЛЬ, 17 апреля. /ТАСС/. Новый метод принудительного снижения скорости позволил уменьшить аварийность на самых опасных участках федеральной трассы «Кавказ» в Ставропольском крае. Об этом журналистам сообщил глава регионального управления ГИБДД Алексей Сафонов.
Как сообщалось, новый метод введели в регионе в марте 2018 года, он заключается в том, что два патрульных автомобиля занимают обе полосы проезжей части и едут с максимально разрешенной скоростью.
"Самое главное, что с тех пор, как мы начали применять этот метод (около полутора месяцев), у нас идет снижение аварийности на 17% на этих участках, в том числе, снизилось и число погибших [в авариях]. Сначала [водителям] было непривычно — люди сигналили, пытались по обочине объезжать, были такие факты. В итоге все поняли, для чего это делается", — сказал Сафонов.
Для принудительного снижения скорости выбрали несколько аварийно-опасных участков трассы. В каждом направлении в разное время работают по два экипажа ДПС. «Работаем согласно анализа аварийности по тем часам, где были всплески аварийности. Например, в утренние часы, когда люди чаще засыпали [за рулем]», — отметил глава краевого ГИБДД.
По словам Сафонова, такая работа позволяет более эффективно использовать работу инспекторов. «Это эффективнее, чем, к примеру, экипаж работал бы с одним нарушителем, проводил с ним беседу полчаса. Проще эти полчаса отработать в потоке, и, тем самым, на встречную полосу не выедет какой-нибудь нарушитель», — пояснил руководитель управления.
Как сообщалось, такие меры Госавтоинспекция региона вынуждена предпринимать, чтобы снизить количество ДТП, произошедших из-за превышения скорости. Самой аварийной из— за нарушения скорости в регионе считается автодорога «Кавказ» — в 2017 году здесь произошло 247 таких ДТП. Подобная профилактика будет вестись на федеральной трассе до конца октября.
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