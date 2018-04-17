Ещё
В Подмосковье подвыпившая компания заблокировала дорогу и избила водителя. Видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Подмосковье подвыпившая компания заблокировала дорогу и избила водителя. Видео 

Вести.Ru 49 минут назад
Фото: Вести.Ru
В подмосковной Балашихе видеорегистратор одного из участников движения запечатлел конфликт, окончившийся дракой, — его участники спорили об очередности проезда на узком участке с односторонним движением.
Своеобразным рингом стал Железнодорожный проезд, где поздним вечером 16 апреля и сошлись три автомобиля. Водитель "Лады" попросил убрать заблокировавшую ему проезд машину и получил за это порцию отборной ругани, а затем был атакован тремя крепко выпившими мужчинами. За компанию досталось и малолетнему ребенку, чей отец так увлеченно размахивал кулаками, что не заметил, как ударил сына.
Вмешавшийся в конфликт владелец еще одной вставшей в пробке машины тоже едва не получил на орехи, но вовремя ретировался.
"В итоге приехала полиция, на двоих надели наручники, посадили в машину. Мамаша с ребенком просила отпустить их отца, так как ребенок не сможет уснуть без папы, жаловалась на беспредел полиции", — пояснил автор ролика.
По его словам, подъехавшие чуть позже сотрудники ДПС оформили выезд на полосу встречного движения, за что предусмотрено лишение автомобильных прав.
Вести.Ru: последние новости
В Подмосковье машина столкнулась с автобусом: один погибший, 15 детей пострадали Девять подростков попали в больницу из-за отравления суррогатом алкоголя ДТП под Череповцом: объявлен траур
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка32
Казахстан закрыл границу с Россией81
Новая схема мошенничества с участием ГИБДД87
Грузовик вспыхнул на МКАД1
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение