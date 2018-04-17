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Ждем пробку: маршрутка и внедорожник столкнулись напротив «Фантастики»
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Ждем пробку: маршрутка и внедорожник столкнулись напротив «Фантастики» 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Авария произошла напротив ТЦ «Фантастика». Как сообщают наши журналисты с места событий, «Нива» поворачивала из кармана в сторону торгового центра и получил боковой удар от маршрутки № 82.
От удара внедорожник отбросило на газон.
По состоянию на 16.20 «пазик» перегородил две полосы в сторону центра города. Собирается пробка.
Предварительно, авария произошла из-за неработающего светофора. Данные переданы редакцией в ЦОДД.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее мы рассказывали, что автомобилистка проехала на красный и сбила мотоциклиста в Дзержинске.
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