Ждем пробку: маршрутка и внедорожник столкнулись напротив «Фантастики»

Авария произошла напротив ТЦ «Фантастика». Как сообщают наши журналисты с места событий, «Нива» поворачивала из кармана в сторону торгового центра и получил боковой удар от маршрутки № 82.

От удара внедорожник отбросило на газон.

По состоянию на 16.20 «пазик» перегородил две полосы в сторону центра города. Собирается пробка.

Предварительно, авария произошла из-за неработающего светофора. Данные переданы редакцией в ЦОДД.

Информация о пострадавших уточняется.

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