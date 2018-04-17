«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу

Свадьба на этих кадрах запомнилась не только гостям, но и случайным свидетелям.

Процессия остановилась в разгар дня на перекрестке в сочинском Дагомысе (трасса М-4 "Дон"), чтобы дать возможность жениху станцевать лезгинку. Жених возможностью с удовольствием воспользовался. За ним наблюдали не только радующиеся гости, но и куда менее веселые автомобилисты, которые из-за мгновенно образовавшейся пробки не могли проехать дальше и стали невольными свидетелями торжества.

Однако, кроме приглашенного оператора, свадьбу запечатлела еще и камера видеонаблюдения, установленная на перекрестке. После того, как пользователи соцсетей стали возмущаться нахальством жениха и его друзей, полиция начала проверку инцидента.