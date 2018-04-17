Виновники ДТП заплатят уфимскому электротранспорту 4 миллиона рублей за простой

Городское управление электротранспорта «заработало» на авариях в 2017 году 4 миллиона рублей. Дело в том, что виновники ДТП, из-за которых трамваи и троллейбусы в Уфе вынуждены простаивать, обязаны выплачивать Управлению сумму ущерба.

— Электротранспорт популярен в городе. Если нарушения в графике его движения вызваны ДТП, то с виновника взыскивают ущерб. Такая практика практикуется все чаще. С начала 2018 года сумма взысканий составила уже около 600 тысяч рублей, — рассказали в уфимской администрации.

Сейчас на повестке дня стоит вопрос, как поступать с водителями, которые оставляют или паркуют автомобили на трамвайных путях.