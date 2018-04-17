Ещё
Виновники ДТП заплатят уфимскому электротранспорту 4 миллиона рублей за простой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виновники ДТП заплатят уфимскому электротранспорту 4 миллиона рублей за простой 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Городское управление электротранспорта «заработало» на авариях в 2017 году 4 миллиона рублей. Дело в том, что виновники ДТП, из-за которых трамваи и троллейбусы в Уфе вынуждены простаивать, обязаны выплачивать Управлению сумму ущерба.
— Электротранспорт популярен в городе. Если нарушения в графике его движения вызваны ДТП, то с виновника взыскивают ущерб. Такая практика практикуется все чаще. С начала 2018 года сумма взысканий составила уже около 600 тысяч рублей, — рассказали в уфимской администрации.
Сейчас на повестке дня стоит вопрос, как поступать с водителями, которые оставляют или паркуют автомобили на трамвайных путях.
ufa1.ru: последние новости
В Башкирии грузовик сбил пенсионерку на «зебре» В Уфе пассажирский автобус влетел в иномарку «Свалили на простого парня»: водитель из Башкирии, осужденный за ДТП в ХМАО, настаивает, что невиновен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Казахстан закрыл границу с Россией81
Грузовик вспыхнул на МКАД2
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу1
Россияне отказываются от ОСАГО240
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение