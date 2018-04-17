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В ГИБДД прямо связали снижение аварийности на дорогах Приморья с открытием рубежей контроля скоростного режима
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В ГИБДД прямо связали снижение аварийности на дорогах Приморья с открытием рубежей контроля скоростного режима 

Prim.News 1 час назад
Однако в 2017 году число погибших в ДТП выросло.
Введение в эксплуатацию рубежей контроля скоростного режима положительно повлияло на динамику снижения аварийности на территории Приморского края. Об этом говорится в справке УМВД по Приморскому краю, подготовленной к заседанию комитета по региональной политике и законности Законодательного Собрания Приморского края.
За 12 месяцев 2015 года на территории Приморского края зарегистрировано значительное снижение всех основных показателей аварийности. Всего зарегистрировано 3315 ДТП, в которых 300 человек погибли и 4128 получили ранения. Тяжесть последствий ДТП осталась на уровне прошлого года и составила 6,8 погибших на 100 пострадавших.
За 12 месяцев 2016 года на территории Приморского края отмечено снижение всех основных показателей аварийности, при этом количество ДТП снижено на 10%, количество погибших — практически на 20%, пострадавших — на 8%. Тяжесть последствий ДТП снизилась и составила шесть погибших на 100 пострадавших.
По результатам 2017 года в Приморском крае аналогично зарегистрировано снижение на 10% количества ДТП и пострадавших в них граждан, однако, число погибших возросло и составило 264 человека, что дало рост 8,2%. Тяжесть последствий ДТП также возросла и составила 7,1 погибших на 100 пострадавших.
По результатам анализа аварийности, проведенного управлением ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, на дорогах края выявлено 111 мест концентрации ДТП, из которых 22 — на дорогах федерального значения, 24 — на дорогах регионального значения и 65 — на дорогах городов и населенных пунктов (43 из которых зафиксированы на дорогах г. Владивостока).
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