В ГИБДД прямо связали снижение аварийности на дорогах Приморья с открытием рубежей контроля скоростного режима

Однако в 2017 году число погибших в ДТП выросло.

Введение в эксплуатацию рубежей контроля скоростного режима положительно повлияло на динамику снижения аварийности на территории Приморского края. Об этом говорится в справке УМВД по Приморскому краю, подготовленной к заседанию комитета по региональной политике и законности Законодательного Собрания Приморского края.

За 12 месяцев 2015 года на территории Приморского края зарегистрировано значительное снижение всех основных показателей аварийности. Всего зарегистрировано 3315 ДТП, в которых 300 человек погибли и 4128 получили ранения. Тяжесть последствий ДТП осталась на уровне прошлого года и составила 6,8 погибших на 100 пострадавших.

За 12 месяцев 2016 года на территории Приморского края отмечено снижение всех основных показателей аварийности, при этом количество ДТП снижено на 10%, количество погибших — практически на 20%, пострадавших — на 8%. Тяжесть последствий ДТП снизилась и составила шесть погибших на 100 пострадавших.

По результатам 2017 года в Приморском крае аналогично зарегистрировано снижение на 10% количества ДТП и пострадавших в них граждан, однако, число погибших возросло и составило 264 человека, что дало рост 8,2%. Тяжесть последствий ДТП также возросла и составила 7,1 погибших на 100 пострадавших.