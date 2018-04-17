Молодых авиадебоширок сняли с самолета во время вылета на Кубу

Двух молодых девушек сняли с борта самолета из‐за неадекватного поведения. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Авиадебоширок сняли с рейса, следующего рейсом из столичного аэропорта Домодедово через Санкт-Петербург на Кубу. Две девушки не расчитали долю принятого алкоголя и устроили дебош на борту. Они выражатлись нецензурной бранью, грубили пассажирам и даже приняли попытку завязать драку присутствующими мужчинами. Командир принял решение сдать хулиганок полиции

Санкт-Петербурга

Командир воздушного судна принял решение о снятии их с рейса. Сотрудники линейного отдела МВД аэропорта Пулково доставили нарушительниц в отделение полиции

В отношении нарушительниц составлены административные протоколы по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».