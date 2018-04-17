Молодых авиадебоширок сняли с самолета во время вылета на Кубу 

Двух молодых девушек сняли с борта самолета из‐за неадекватного поведения. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
Авиадебоширок сняли с рейса, следующего рейсом из столичного аэропорта Домодедово через Санкт-Петербург на Кубу. Две девушки не расчитали долю принятого алкоголя и устроили дебош на борту. Они выражатлись нецензурной бранью, грубили пассажирам и даже приняли попытку завязать драку присутствующими мужчинами. Командир принял решение сдать хулиганок полиции
Санкт-Петербурга
Командир воздушного судна принял решение о снятии их с рейса. Сотрудники линейного отдела МВД аэропорта Пулково доставили нарушительниц в отделение полиции
— Ирина Волк.
В отношении нарушительниц составлены административные протоколы по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
В середине марта Дмитрий Медведев заявил, что правительство собирается ужесточить меры наказания за мелкое хулиганство во всех видах транспорта. Самое большое увеличение штрафа будет касаться авиадебоширов. Цена веселья на борту самолета будет составлять от 30 до 50 тысяч рублей.