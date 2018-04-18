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В Чебоксарах на подъезде к Московскому мосту расширят дорогу
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В Чебоксарах на подъезде к Московскому мосту расширят дорогу 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Такое поручение озвучил глава администрации города Алексей Ладыков во время выездного совещания по реконструкции крупнейшей в столице Чувашии транспортной артерии.
В прошлом году была сдана в эксплуатацию первая очередь Московского моста, сейчас идет строительство второй.
По словам заместителя директора компании-подрядчика Анатолия Доброжана, отставаний от графика нет, на данный момент уже полностью забетонировано пролетное строение двух секций.
По расчетам строителей, уже в июле начнутся работы на поверхностной части моста, включая гидроизоляцию, а в августе появится асфальтобетонное покрытие.
— Необходимо уделить внимание расширению участка автомобильной дороги в районе улицы Христо Ботева для увеличения пропускной способности транспорта, — заявил Алексей Ладыков, отметив, что это позволит сократить число заторов и снизит нагрузку на другие улицы.
После реконструкции проезжая часть Московского моста увеличится до шести полос. Работы должны быть завершены к концу ноября этого года.
Проект осуществляется в рамках федеральной программы «Автомобильные дороги», общая его стоимость составляет около 1,5 миллиарда рублей.
В этом году на завершающий этап реконструкции необходимо 399,45 миллиона рублей, из них 27,1 миллион профинансировал республиканский бюджет, а 6,77 миллиона — городской.
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