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Кипяток хлынул на проезжую часть в Санкт‐Петербурге
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Кипяток хлынул на проезжую часть в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Калининском районе Санкт‐Петербурга во время проведения температурных испытаний прорвало трубу с кипятком. Несколько домов на проспекте Науки остались без горячего водоснабжения. Об этом сообщили «Невские новости».
Авария произошла около 15:00 часов. По словам очевидцев, кипяток затопил проезжую часть и обочину. В Сеть попали фотографии с места происшествия.
Фото: паблик «ДТП и ЧП  Санкт-Петербург
» в соцсети «ВКонтакте».
На месте происшествия работают сотрудники коммунальной службы.
13 апреля жители
Санкт-Петербурга
сообщили о прорыве трубы с холодной водой. Фотографию «фонтана» опубликовали в соцсети «ВКонтакте».
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