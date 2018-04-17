Кипяток хлынул на проезжую часть в Санкт‐Петербурге

В Калининском районе Санкт‐Петербурга во время проведения температурных испытаний прорвало трубу с кипятком. Несколько домов на проспекте Науки остались без горячего водоснабжения. Об этом сообщили «Невские новости».

Авария произошла около 15:00 часов. По словам очевидцев, кипяток затопил проезжую часть и обочину. В Сеть попали фотографии с места происшествия.

Фото: паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург

» в соцсети «ВКонтакте».

На месте происшествия работают сотрудники коммунальной службы.

13 апреля жители

Санкт-Петербурга

сообщили о прорыве трубы с холодной водой. Фотографию «фонтана» опубликовали в соцсети «ВКонтакте».