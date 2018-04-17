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Машины уходят под лед: МЧС просит водителей не выезжать на переправы
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Машины уходят под лед: МЧС просит водителей не выезжать на переправы 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Только успел Архавтодор сообщить о закрытии ледовых переправ для автомобилей в Архангельской области, как один из водителей успел провалиться под лед на своей машине. Да не один, а с семьей. К счастью, никто не пострадал. Так как местные жители помогли вытащить полупровалившуюся машину, в МЧС никаких звонков не поступало.
— Сведений о данном происшествий у нас нет. Выезд на транспорте безопасен лишь на специализированных ледовых переправах. Это единственные места. У нас осталось всего 3 транспортных ледовых переправы. Учитывая, что сейчас идет период повышенных температур и уменьшения льда, выезд становится все более опасным. В данный момент жителям откровенно рекомендуем и профилактику проводим, что весной никакого выезда не нужно совершать на лед. Это связано с риском провала, — рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Евгений Хозяинов.
Машину удалось вытащить силами местных жителей
Информация и фотографии с места происшествия сегодня стали появляться в социальных сетях. Вчера водитель со своей семьей направлялся через Северную Двину на «Ниве» на остров Кего. Внезапно его машина правой стороной стала уходить под лед. Всё кончилось благополучно — все пассажиры выбрались из машины, а неравнодушные жители помогли вытащить автомобиль.
Вчера же пресс-служба администрации Архангельска сообщила, что пешеходные переправы с Кегострова «будут безопасны еще в течение недели».
Жители Кегострова ждут, когда на острова начнут ходить буксиры. Пока что из 4 буксиров готовы 2, но когда они начнут ходить — зависит от погодной обстановки
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