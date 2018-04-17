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Суд оставил под стражей студента МГИМО, устроившего смертельное ДТП
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Суд оставил под стражей студента МГИМО, устроившего смертельное ДТП 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО бывшего студента МГИМО Аркадия Смелова, обвиняемого в причастности к ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, из-за которого погиб байкер Аркадий Дымов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Тем не менее, суд сократил на 10 суток время содержания под стражей Смелова, обвиняемого в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.
"Суд постановил: постановления суда первой инстанции изменить, назначить обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 июня, в остальной части жалобу оставить без удовлетворения", — огласила решение судья Анастасия Трубникова.
В декабре Дорогомиловский суд Москвы заключил обвиняемого под стражу до 21 июня.
По словам адвоката Дымова Дмитрия Рощина, в отношении Юлии Дубовцевой, которая находилась за рулем автомобиля, было прекращено уголовное преследование. Защитник добавил, что девушка была освобождена из-под домашнего ареста несмотря на то, что большинство свидетелей ДТП, в том числе и друзья байкера, не подтвердили вмешательство Дымова в управление автомобиля и возложили вину в аварии на неё.
Отец погибшего мотоциклиста в ходе рассмотрения жалобы попросил суд оставить обвиняемого под стражей, напомнив, что мужчина «цинично скрылся с места ДТП, после чего сел в свой автомобиль и совершил ещё несколько аварий».
"Он должен находиться под стражей, а суд в дальнейшем решит его судьбу", — добавил родственник Аркадия Дымова.
Адвокат Дмитрий Рощин также заявил, что приговор обвиняемому предположительно будет оглашен в конце мая.
По данным ГИБДД, авария на западе Москвы произошла 26 июня 2017 года в час ночи. В СМИ появилась информация, что виновником аварии стал автомобиль Mercedes. По данным следствия, машиной управляла 20-летняя жительница Московской области Юлия Дубовцева. Владелец автомобиля, уроженец Балашихи Аркадий Смелов, находившийся на переднем пассажирском сидении, отвлек девушку и вмешался в управление, что и привело к ДТП.
Автомобиль на большой скорости сбил мотоциклиста Аркадия Дымова, после чего скрылся с места происшествия, однако виновника аварии удалось быстро задержать. Оказалось, что вскоре после столкновения с мотоциклистом автомобиль вылетел в кювет, зацепив остановку, сообщают СМИ.
Смелов содержался под стражей с конца июня 2017 года, вслед за этим суд отправил под домашний арест и Юлию Дубовцеву, которая находилась за рулем Mercedes.
Ранее ректорат МГИМО выразил соболезнования семье и близким байкера, погибшего в результате ДТП. По словам проректора по правовым и административным вопросам МГИМО Сергея Шитькова, Смелов был отчислен из университета за нарушение учебной дисциплины.
Погибший байкер Аркадий Дымов учился в МАДИ и возглавлял местный мотоклуб MADImoto.
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