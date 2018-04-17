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В Англии в надувном замке погиб ребенок
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В Англии в надувном замке погиб ребенок 

News.ru 1 час назад
7-летняя Саммер Грант погибла в воздушном замке из-за того, что его не смогли должным образом прикрепить к земле. В результате, замок унесло вниз с холма на 300 м, после чего он столкнулся с деревом, сообщает The Guardian.
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