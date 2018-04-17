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В Челябинской области остановили водителя — судебного пристава, лишённого прав
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В Челябинской области остановили водителя — судебного пристава, лишённого прав 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Старший судебный пристав Златоуста Челябинской области Юрий Ртищев был пойман за управлением автомобиля без прав. Ранее его лишили водительского удостоверения за вождение в нетрезвом виде.
Автомобиль «Тойота Лэнд Крузер» Юрия Ртищева был остановлен в 10 часов утра во вторник, 17 апреля, на улице 40-летия Победы в Златоусте. На просьбу автоинспекторов предъявить права, пристав честно признался, что таких документов у него нет. Выяснилось, что 4 августа 2017 года его задержали нетрезвым за рулём. За это у пристава решением мирового судьи отобрали права на полтора года и выписали штраф на 30 тыс. рублей.
Автоинспекторы отправили старшего судебного пристава к мировому судье, а его иномарку эвакуировали на штрафстоянку. В присутствии мирового судьи Ртищев признал свою вину в административном правонарушении. Ему снова выписали штраф в 30 тыс. рублей.
«По данному факту проводится служебная проверка, по итогам которой будет принято решение», — сообщили агентству «URA.RU» в пресс-службе УФССП по Челябинской области.
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