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Капитан Росгвардии попытался отобрать права у водителя во время дорожного конфликта
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Капитан Росгвардии попытался отобрать права у водителя во время дорожного конфликта 

Вести.Ru 36 минут назад
Фото: Вести.Ru
В сети размещено видео хамского поведения капитана Росгвардии — по предварительной информации, инцидент, запечатленный камерой мобильного телефона, произошел в подмосковной Балашихе.
На кадрах видно, как мужчина в форме подошел к автомобилю «Ока», в котором находился автор видео.
"Ты че, попутал?", — начал диалог офицер, с ходу потребовавший от оппонента передать ему водительское удостоверение, сопровождая свой «запрос» нецензурной бранью.
Судя по всему, капитан выбил из рук оппонента устройство, на которое велась съемка, после чего запись оборвалась и возобновилась только после окончания «беседы», запечатлев машину силовика Toyota Land Cruiser Prado и ее государственный регистрационный номер.
По некоторым данным, причиной дорожной разборки стало то, что сотруднику Росгвардии не понравилась манера вождения мужчина, управлявшего «Окой».
О реакции со стороны официальных представителей ведомства пока не сообщается.
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