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Капитан Росгвардии устроил разборки с водителем «Оки» и попал на видео
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Капитан Росгвардии устроил разборки с водителем «Оки» и попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Подмосковье водитель «Оки» снял на видео дорожные разборки с капитаном Росгвардии, требовавшим отдать ему водительское удостоверение. Запись конфликта во вторник, 17 апреля, публикуют «Вести». На кадрах видно, как мужчина в форме подошел к автору видео и со словами «Ты че, попутал?» потребовал показать документы. Затем он, судя по всему, отобрал у оппонента телефон, потому запись восстановилась только в конце разговора. Водитель успел запечатлеть машину силовика: он передвигался на Toyota Land Cruiser Prado стоимостью более двух миллионов рублей.
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