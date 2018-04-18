Обхамивший водителя капитан Росгвардии попал на видео

На записи, сделанной водителем «Оки», видно, как к окну подходит мужчина в форме офицера Росгвардии и с ходу спрашивает: «Ты че, попутал?», после чего и вовсе переходит на нецензурную брань, требуя от водителя права.

В ответ пассажиры требуют от офицера предъявить удостоверение, однако тот благоразумно (если по отношению к этому правоохранителю можно применить подобный термин) его не показывает. В какой-то момент дебошир, очевидно, бьет по руке водителя и запись прерывается. Однако потом возобновляется и на ней видно, как офицер уезжает на Toyota Land Cruiser Prado . Видно также и государственный регистрационный номер.