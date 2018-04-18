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Обхамивший водителя капитан Росгвардии попал на видео
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Обхамивший водителя капитан Росгвардии попал на видео 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
На записи, сделанной водителем «Оки», видно, как к окну подходит мужчина в форме офицера Росгвардии и с ходу спрашивает: «Ты че, попутал?», после чего и вовсе переходит на нецензурную брань, требуя от водителя права.
В ответ пассажиры требуют от офицера предъявить удостоверение, однако тот благоразумно (если по отношению к этому правоохранителю можно применить подобный термин) его не показывает. В какой-то момент дебошир, очевидно, бьет по руке водителя и запись прерывается. Однако потом возобновляется и на ней видно, как офицер уезжает на Toyota Land Cruiser Prado. Видно также и государственный регистрационный номер.
В настоящий момент Росгвардия проводит проверку инцидента с участием своего сотрудника. Вероятно, его ждет как минимум выговор, а, возможно, и увольнение из органов внутренних дел.
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