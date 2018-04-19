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Число жертв в ДТП с маршруткой в Омской области выросло до пяти человек
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Число жертв в ДТП с маршруткой в Омской области выросло до пяти человек 

ТАСС 1 час назад
ОМСК, 19 апреля. /ТАСС/. Пассажирка автомобиля LADA Priora, которая в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована после столкновения в понедельник легковушки с пассажирским микроавтобусом в Любинском районе Омской области, скончалась в четверг утром в больнице. Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения. Таким образом число погибших в ДТП увеличилось до пяти человек, четыре пассажира микроавтобуса остаются в больнице.
"Женщина скончалась сегодня утром в Любинской ЦРБ", — сказали в Минздраве.
Столкновение пассажирского микроавтобуса «Газель» и LADA Priora произошло 17 апреля около 12:00 (9:00 мск) на дороге Любино — Красный Яр. По предварительным данным, водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения и врезался в легковушку. На месте происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, включая маленького ребенка. Одна пассажирка микроавтобуса в тот же день скончалась в больнице. Еще одна женщина, находившаяся в LADA, была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, в среду утром она скончалась. Четыре пассажира «Газели» были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
Водитель микроавтобуса практически не пострадал. Его отпустили после медосмотра.
По факту ДТП в МВД возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 5 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Региональный следственный комитет проводит доследственную проверку по признакам преступления по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Областная прокуратура также организовала проверку.
ТАСС: последние новости
Движение транспорта на Новом Арбате затруднено из-за провала грунта Автоаварии с участием 17 машин заблокировали объездную дорогу во Владивостоке Источник: три человека погибли в ДТП с легковым автомобилем и "Газелью" в Кузбассе
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