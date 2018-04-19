Число жертв в ДТП с маршруткой в Омской области выросло до пяти человек

ОМСК, 19 апреля. / ТАСС /. Пассажирка автомобиля LADA Priora, которая в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована после столкновения в понедельник легковушки с пассажирским микроавтобусом в Любинском районе Омской области, скончалась в четверг утром в больнице. Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения. Таким образом число погибших в ДТП увеличилось до пяти человек, четыре пассажира микроавтобуса остаются в больнице.

"Женщина скончалась сегодня утром в Любинской ЦРБ", — сказали в Минздраве

Столкновение пассажирского микроавтобуса «Газель» и LADA Priora произошло 17 апреля около 12:00 (9:00 мск) на дороге Любино — Красный Яр. По предварительным данным, водитель «Газели» выехал на полосу встречного движения и врезался в легковушку. На месте происшествия погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, включая маленького ребенка. Одна пассажирка микроавтобуса в тот же день скончалась в больнице. Еще одна женщина, находившаяся в LADA, была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии, в среду утром она скончалась. Четыре пассажира «Газели» были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Водитель микроавтобуса практически не пострадал. Его отпустили после медосмотра.