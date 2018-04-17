МВД возбудило дело из-за гибели четырех человек в ДТП с маршруткой в Омской области 

ОМСК, 17 апреля. /ТАСС/. МВД по Омской области возбудило уголовное дело из-за гибели четырех человек, включая маленького ребенка, при столкновении пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля в Любинском районе региона, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Следственный отдел ОМВД по Любинскому району возбудил по данному факту уголовное дело по статье 264, часть 5 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — уточнили в пресс-службе.
Водитель микроавтобуса «Газель», по предварительным данным, на дороге Любино — Красный Яр выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада-Приора». При столкновении погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, включая маленького ребенка, одна пассажирка микроавтобуса скончалась в больнице, еще четыре пассажира «Газели» госпитализированы в Любинскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести с черепно-мозговыми и скелетными травмами и сотрясениями. Пассажирка "Лады" находится в крайне тяжелом состоянии, решается вопрос о ее транспортировке вертолетом в Омск. Водитель «Газели» почти не пострадал.
Региональное следственное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку по признакам преступления по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Областная прокуратура также организовала проверку, в ходе которой устанавливается соблюдение требований законодательства при организации и осуществлении пассажирских перевозок.