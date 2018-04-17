МВД возбудило дело из-за гибели четырех человек в ДТП с маршруткой в Омской области

ОМСК, 17 апреля. / ТАСС /. МВД по Омской области возбудило уголовное дело из-за гибели четырех человек, включая маленького ребенка, при столкновении пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля в Любинском районе региона, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Следственный отдел ОМВД по Любинскому району возбудил по данному факту уголовное дело по статье 264, часть 5 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — уточнили в пресс-службе.

Водитель микроавтобуса «Газель», по предварительным данным, на дороге Любино — Красный Яр выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада-Приора». При столкновении погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, включая маленького ребенка, одна пассажирка микроавтобуса скончалась в больнице, еще четыре пассажира «Газели» госпитализированы в Любинскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести с черепно-мозговыми и скелетными травмами и сотрясениями. Пассажирка " Лады " находится в крайне тяжелом состоянии, решается вопрос о ее транспортировке вертолетом в Омск. Водитель «Газели» почти не пострадал.