Ещё
МВД возбудило дело из-за гибели четырех человек в ДТП с маршруткой в Омской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

МВД возбудило дело из-за гибели четырех человек в ДТП с маршруткой в Омской области 

ТАСС 57 минут назад
ОМСК, 17 апреля. /ТАСС/. МВД по Омской области возбудило уголовное дело из-за гибели четырех человек, включая маленького ребенка, при столкновении пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля в Любинском районе региона, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"Следственный отдел ОМВД по Любинскому району возбудил по данному факту уголовное дело по статье 264, часть 5 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — уточнили в пресс-службе.
Водитель микроавтобуса «Газель», по предварительным данным, на дороге Любино — Красный Яр выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада-Приора». При столкновении погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля, включая маленького ребенка, одна пассажирка микроавтобуса скончалась в больнице, еще четыре пассажира «Газели» госпитализированы в Любинскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести с черепно-мозговыми и скелетными травмами и сотрясениями. Пассажирка "Лады" находится в крайне тяжелом состоянии, решается вопрос о ее транспортировке вертолетом в Омск. Водитель «Газели» почти не пострадал.
Региональное следственное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку по признакам преступления по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Областная прокуратура также организовала проверку, в ходе которой устанавливается соблюдение требований законодательства при организации и осуществлении пассажирских перевозок.
ТАСС: последние новости
"Газпром подземремонт Уренгой" окажет помощь пострадавшим в ДТП на Ямале Всероссийский чемпионат по юношескому автомногоборью в Ставрополе собрал 170 участников Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем в Омской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Казахстан закрыл границу с Россией81
Грузовик вспыхнул на МКАД2
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу1
Россияне отказываются от ОСАГО239
Видео
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
06:52
«Танцующий» кортеж заблокировал федеральную трассу
ДТП
05:56
Снизить запредельные тарифы ОСАГО
Автоновости
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
04:22
«Вафельные штрафы»: чем грозит новая разметка
Автоновости ДТП
00:11
Грузовик вспыхнул на МКАД
ДТП
00:34
В ответ на санкции Россия «открутит США колеса»
Автоновости
03:55
Российских водителей хотят переаттестовывать
Автоновости Другое
00:30
Смертельный тормоз: что погубило людей под Вологдой
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение